Ucraina Meloni | su asset aperti a tutte soluzioni ma no forzature

Il ministro Meloni ha commentato le possibilità di utilizzare gli asset russi congelati in Ucraina, sottolineando che tutte le soluzioni sono aperte senza forzature. Ha evidenziato l'importanza di considerare un approccio multilaterale, evitando di concentrare le decisioni su un singolo paese come il Belgio, e richiamando l’attenzione sulla presenza di asset immobilizzati in vari sistemi finanziari dei partner coinvolti.

Roma, 17 dic. (askanews) – "Se si decide di andare verso questa direzione" di uso degli asset russi sarebbe "miope, rivolgere le attenzioni su un unico soggetto detentore dei beni sovrani russi congelati, cioè il Belgio, quando anche altre nazioni partner hanno asset immobilizzati nei rispettivi sistemi finanziari. La nostra volontà di aiutare il popolo ucraino non è mai stata e non sarà mai in discussione e desidero ricordare in questa sede che proprio sotto la presidenza italiana del G7 è stato raggiunto il primo storico ma allo stesso tempo solido giuridicamente e finanziariamente compromesso per fare leva sui frutti dei fondi congelati russi.

