Ucraina Meloni | su asset aperti a tutte soluzioni ma no forzature

Il ministro Meloni ha commentato le possibilità di utilizzare gli asset russi congelati in Ucraina, sottolineando che tutte le soluzioni sono aperte senza forzature. Ha evidenziato l'importanza di considerare un approccio multilaterale, evitando di concentrare le decisioni su un singolo paese come il Belgio, e richiamando l’attenzione sulla presenza di asset immobilizzati in vari sistemi finanziari dei partner coinvolti.

Roma, 17 dic. (askanews) – “Se si decide di andare verso questa direzione” di uso degli asset russi sarebbe “miope, rivolgere le attenzioni su un unico soggetto detentore dei beni sovrani russi congelati, cioè il Belgio, quando anche altre nazioni partner hanno asset immobilizzati nei rispettivi sistemi finanziari. La nostra volontà di aiutare il popolo ucraino non è mai stata e non sarà mai in discussione e desidero ricordare in questa sede che proprio sotto la presidenza italiana del G7 è stato raggiunto il primo storico ma allo stesso tempo solido giuridicamente e finanziariamente compromesso per fare leva sui frutti dei fondi congelati russi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Ucraina, l’Armata Brancaleone della sinistra: sei mozioni diverse, tutte bocciate. Uniti solo contro la Meloni Leggi anche: Ucraina, asset russi e Green Deal: ecco tutte le decisioni del Consiglio Ue Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. MELONI E L'UCRAINA OGGI CI SONO LE CONDIZIONI PER SEDERSI AL TAVOLO shorts news Meloni alla Camera: “Non manderemo soldati in Ucraina. Aperti a ogni soluzione su asset russi, ma senza forzature” - Aperti a ogni soluzione su asset russi, ma senza forzature" ... blitzquotidiano.it

Ucraina: Meloni, su uso asset russi serve base legale solida (RCO) - 'Aperti a ogni soluzione ma no a scelte forzate' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Buongiorno da Agorà. Ucraina: Putin frena sul piano di pace. Meloni tra poco in aula prima del Consiglio Europeo Ponte sullo Stretto: 780 milioni slittano al 2033. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook

Meloni in Aula, mediazioni sul voto per il sostegno all'Ucraina. E FdI critica il Cremlino: impantanato x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.