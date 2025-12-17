Ucraina Meloni | Stretto legame Ue-Usa non sono competitor

Durante il prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre, al centro delle discussioni ci sarà la guerra in Ucraina. La premier Meloni ha sottolineato il forte legame tra Ue e Stati Uniti, affermando che non sono concorrenti, evidenziando l’importanza di una posizione condivisa in risposta al conflitto.

© Lapresse.it - Ucraina, Meloni: "Stretto legame Ue-Usa, non sono competitor" "Il Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre ha, in agenda diversi temi di estrema rilevanza per l'Italia e l'Europa, ma a occupare un ruolo di primo piano nella discussione sarà ancora una volta la guerra di invasione russa all'Ucraina. Come sapete, nella serata di lunedì ho partecipato al vertice di Berlino insieme al presidente Zelensky, a diversi colleghi europei, ai negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner, in un clima costruttivo e unitario che penso valga la pena di sottolineare. Ne è scaturita una dichiarazione finale dei leader europei che riprende tutte le priorità che l'Italia ha sostenuto in questi mesi difficili".

Meloni: «L'Italia non manderà soldati in Ucraina» - «Mosca non vuole trattare, solo pretese irragionevoli. avvenire.it

Ucraina, Meloni: «Stretto legame Ue-Usa, non sono competitor» - (LaPresse) «Il Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre ha, in agenda diversi temi di estrema rilevanza per l'Italia e l'Europa, ma a occupare un ruolo di primo piano nella discussione sarà ancora una v ... msn.com

Ucraina, Meloni alla Camera Ue e Usa non sono competitor, serve legame stretto per la pace

In una nota il partito di Meloni rimarca l'asse con i Volenterosi e l'adesione dell'Ucraina alla Ue. La posizione di FdI è quella sottoscritta a Berlino dai leader europei. Di Carmelo Caruso - facebook.com facebook

Meloni in Aula, mediazioni sul voto per il sostegno all'Ucraina. E FdI critica il Cremlino: impantanato x.com

