Ucraina Meloni | non intendiamo abbandonare Kiev Usa-Ue non competitor

La premier italiana Giorgia Meloni ha partecipato a un vertice a Berlino, sottolineando l’impegno dell’Italia nel sostenere Kiev e affermando che gli Stati Uniti e l’Unione Europea non sono competitor. Meloni ha evidenziato un clima di unità e collaborazione tra i paesi coinvolti, ribadendo la volontà di mantenere il sostegno all’Ucraina in un contesto internazionale complesso.

Roma, 17 dic. (askanews) – “Nella serata di lunedì ho partecipato al vertice di Berlino in un clima costruttivo e unitario che penso valga la pena di sottolineare. La dichiarazione finale sottoscritta dai Paesi europei riprende le priorità che Italia ha sempre sostenuto. Il camino verso la pace non può prescindere da quattro fattori: lo stretto legame tra gli Usa e l’Ue che non sono competitor, anche se hanno angoli di visuale non sovrapponibili, il rafforzamento della posizione negoziale ucraina che si tiene mantenendo chiaro che non intendiamo abbandonare Kiev, la necessità di non ignorare i rischi se la Russia ne uscisse rafforzata e il mntenimento della pressione sulla Russia ovvero la nostra capacità di costruire deterrenza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Meloni in Senato: "Pieno sostegno a Kiev. Non invieremo soldati in Ucraina" Leggi anche: Meloni, "pieno sostegno a Kiev. Non invieremo soldati in Ucraina" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Giorgia Meloni Non ho mai usato la parola 'Vittoria' per l'Ucraina. E invece l'ha usata più volte. Consiglio Ue, la promessa di Meloni: "Al fianco dell'Ucraina ma non manderemo soldati italiani" - "Il rafforzamento della posizione negoziale ucraina si ottiene soprattutto mantenendo chiaro che non intendiamo abbandonare l'Ucraina al suo ... msn.com

Ucraina, Meloni: non intendiamo abbandonare Kiev, Usa-Ue non competitor - (askanews) – “Nella serata di lunedì ho partecipato al vertice di Berlino in un clima costruttivo e unitario che penso valga la pena di sottolineare. askanews.it

Buongiorno da Agorà. Ucraina: Putin frena sul piano di pace. Meloni tra poco in aula prima del Consiglio Europeo Ponte sullo Stretto: 780 milioni slittano al 2033. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook

Meloni in Aula, mediazioni sul voto per il sostegno all'Ucraina. E FdI critica il Cremlino: impantanato x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.