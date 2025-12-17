Ucraina Meloni | la Russia deve pagare
Il governo italiano sottolinea l’importanza di garantire che la Russia contribuisca alla ricostruzione dell’Ucraina, affermando che questa responsabilità deve essere sancita da basi legali solide. Meloni ribadisce la posizione dell’Italia, evidenziando la necessità di un approccio giuridicamente chiaro per assicurare che chi ha causato danni si assuma le proprie responsabilità. Un principio fondamentale nel percorso verso la pace e la stabilità nella regione.
Roma, 17 dic. – “L’Italia considera sacrosanto il principio secondo cui debba essere prioritariamente la Russia a pagare per la ricostruzione della nazione che ha aggredito, ma questo risultato deve essere raggiunto con una base legale e solida. Intendiamo inoltre chiedere chiarezza rispetto ai possibili rischi connessi alla proposta di utilizzo della liquidità generata dall’immobilizzazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
