Ucraina Meloni | Da Russia pretese irragionevoli

Il conflitto in Ucraina rimane al centro dell’attenzione internazionale, con i leader impegnati a cercare una soluzione diplomatica. La presidente Meloni ha sottolineato le pretese irragionevoli della Russia e la complessità della trattativa, evidenziando l’importanza di un impegno reciproco e di una volontà genuina da entrambe le parti per raggiungere una pace duratura.

© Ildifforme.it - Ucraina, Meloni: “Da Russia pretese irragionevoli” (Adnkronos) – Quella per la pace in Ucraina “è chiaramente una trattativa estremamente complessa, che per arrivare a compimento non può, però, prescindere dalla volontà della Russia di contribuire al percorso negoziale in maniera equa, credibile e costruttiva. Purtroppo, ad oggi, tutto sembra raccontare che questa volontà non sia ancora maturata. Lo dimostrano i continui . 🔗 Leggi su Ildifforme.it Leggi anche: Meloni alla Camera, verso il Consiglio europeo: «Non manderemo soldati in Ucraina. Da Mosca pretese irragionevoli» Leggi anche: Meloni: "Non invieremo soldati in Ucraina. Mosca si è impantanata, irragionevoli le sue pretese" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Guerra Ucraina, Meloni Aumentare pressione sulla Russia per portarla al tavolo delle trattative Guerra Ucraina, Meloni: Continuiamo pressione economica su Russia. Su Donbass pretese irragionevoli - "È importante il mantenimento della pressione sulla Russia che, a differenza di quanto dice la propaganda, si è impantanata in una durissima guerra di posizione a costo di enormi sacrifici. ilgiornale.it

Meloni: «Da Mosca pretese irragionevoli, non ignorare rischi per Ue se uscisse rinforzata. Italia non invierà soldati» - «Lunedì al vertice di Berlino con Zelensky, diversi colleghi europei e i negoziatori americani», c'è stato «un clima costruttivo e unitario che vale la pena di sottolineare. ilmessaggero.it

Buongiorno da Agorà. Ucraina: Putin frena sul piano di pace. Meloni tra poco in aula prima del Consiglio Europeo Ponte sullo Stretto: 780 milioni slittano al 2033. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook

Meloni in Aula, mediazioni sul voto per il sostegno all'Ucraina. E FdI critica il Cremlino: impantanato x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.