Ucraina Meloni | Da Russia pretese irragionevoli

Il conflitto in Ucraina rimane al centro dell’attenzione internazionale, con i leader impegnati a cercare una soluzione diplomatica. La presidente Meloni ha sottolineato le pretese irragionevoli della Russia e la complessità della trattativa, evidenziando l’importanza di un impegno reciproco e di una volontà genuina da entrambe le parti per raggiungere una pace duratura.

(Adnkronos) – Quella per la pace in Ucraina “è chiaramente una trattativa estremamente complessa, che per arrivare a compimento non può, però, prescindere dalla volontà della Russia di contribuire al percorso negoziale in maniera equa, credibile e costruttiva. Purtroppo, ad oggi, tutto sembra raccontare che questa volontà non sia ancora maturata. Lo dimostrano i continui . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina meloni russia preteseGuerra Ucraina, Meloni: Continuiamo pressione economica su Russia. Su Donbass pretese irragionevoli - "È importante il mantenimento della pressione sulla Russia che, a differenza di quanto dice la propaganda, si è impantanata in una durissima guerra di posizione a costo di enormi sacrifici. ilgiornale.it

ucraina meloni russia preteseMeloni: «Da Mosca pretese irragionevoli, non ignorare rischi per Ue se uscisse rinforzata. Italia non invierà soldati» - «Lunedì al vertice di Berlino con Zelensky, diversi colleghi europei e i negoziatori americani», c'è stato «un clima costruttivo e unitario che vale la pena di sottolineare. ilmessaggero.it

