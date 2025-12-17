Ucraina | Malpezzi ' su asset russi servono scelte coraggiose Salvini scredita Italia'

In un contesto internazionale complesso, le parole della presidente del Consiglio evidenziano la necessità di approcci equilibrati e ponderati sugli asset russi. Malpezzi sottolinea come siano richieste scelte coraggiose, mentre Salvini critica l’Italia, screditandola. La discussione si concentra sulla delicatezza delle decisioni e sulla ricerca di soluzioni efficaci senza compromettere la posizione nazionale.

© Iltempo.it - Ucraina: Malpezzi, 'su asset russi servono scelte coraggiose, Salvini scredita Italia' Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Sugli asset russi la presidente del Consiglio ha affermato, nelle repliche alla Camera, che servono soluzioni che non siano "forzate giuridicamente". Io le chiedo invece di utilizzare la solidità che rivendica per il suo Governo per indirizzare l'Europa verso scelte forti e coraggiose". Lo ha dichiarato in Aula la senatrice del Partito democratico Simona Malpezzi, intervenendo nel dibattito sulle comunicazioni della premier. "L'utilizzo degli asset russi, ha proseguito Malpezzi, può finalmente mettere in sicurezza non solo l'Ucraina, ma l'Europa intera, perché rappresenta un elemento di fortissima deterrenza nei confronti delle mire russe.

UCRAINA, MALPEZZI (PD): SALVINI SCREDITA ITALIA - "Sugli asset russi la presidente del Consiglio ha affermato, nelle repliche alla Camera, che servono soluzioni che non siano "forzate giuridicamente".

