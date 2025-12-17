Ucraina i droni di Mosca sulle trattative No tregua di Natale

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, con Mosca che utilizza droni come strumento di pressione durante le negoziazioni. In un contesto di assenza di tregua natalizia, lo zar del Cremlino ribadisce la propria posizione sul Donbass, sottolineando che la regione è russa e negando la presenza di truppe NATO sul territorio.

Ucraina, Zelensky manda il piano di pace a Putin: lui risponde con una pioggia di droni su Kiev - La guerra in Ucraina continua senza sosta, ennesima notte di bombardamenti e pace ancora lontana. affaritaliani.it

Radio1 Rai. . #Ucraina Da una parte il fuoco incrociato, con droni di Mosca contro Kiev e attacchi ucraini sulla regione russa di Krasnodar, dove è stata colpita una raffineria e due persone sono rimaste ferite; dall'altra le trattative per la pace, gelate dai diktat di - facebook.com facebook

Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. Attacco con droni su Kiev x.com

