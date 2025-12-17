Ucraina i droni di Mosca sulle trattative No tregua di Natale

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, con Mosca che utilizza droni come strumento di pressione durante le negoziazioni. In un contesto di assenza di tregua natalizia, lo zar del Cremlino ribadisce la propria posizione sul Donbass, sottolineando che la regione è russa e negando la presenza di truppe NATO sul territorio.

Il conflitto in Ucraina. “Il Donbass è russo, mai soldati NATO schierati.” Così lo zar del Cremlino, mentre i suoi droni minacciano le trattative. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

