Ucraina Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue | La Russia è impantanata Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati
Giorgia Meloni si presenta al Consiglio Ue sottolineando la situazione in Ucraina e la posizione dell’Italia riguardo all'invio di forze militari, ribadendo il sostegno a Kiev e la volontà di non abbandonare il paese in questa fase critica del conflitto.
La Russia è “impantanata” in Ucraina ma non ha ancora mostrato l’intenzione di contribuire “in maniera equa, credibile e costruttiva” alle trattative di pace, per questo “non intendiamo abbandonare” Kiev “nella fase più delicata degli ultimi anni”, anche se l’Italia “non intende inviare soldati”. A poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato oggi alla Camera le linee guida che porterà a Bruxelles, toccando i principali dossier internazionali sul tavolo, a cominciare dalla guerra in Ucraina e dall’ipotesi di ricorrere agli asset russi congelati in Europa per finanziare Kiev. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue: “Non abbandoniamo Kiev, Russia si è impantanata”
Leggi anche: Meloni alla Camera: “Non abbandoniamo Kiev, Russia si è impantanata”, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue
Meloni L'Italia non intende inviare soldati in Ucraina
Ucraina, Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “La Russia è impantanata. Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati” - La Presidente del Consiglio ha riferito alla Camera a poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì. tpi.it
Meloni: «L'Italia non intende inviare soldati in Ucraina» VIDEO - «Per le garanzie di sicurezza all'Ucraina c'è tra l'altro l'ipotesi di dispiegamento di una forza multinazionale ucraina guidata dai volenterosi con la ... ilgazzettino.it
++La premier Giorgia #Meloni in audizione alla Camera in vista del Consiglio Europeo: "Il cammino verso la pace in #Ucraina non può prescindere da: -lo stretto legame Usa e Ue che non sono competitor e che hanno angoli di visuale non sovrapponibili data x.com
Il summit tedesco sull’Ucraina fa palpitare Giorgia Meloni. Che in caso di accordo sarebbe celebrata come mediatrice tra Usa-Ue, e in caso di flop come cavallo di Troia di Trump Leggi l’articolo - https://www.unita.it/2025/12/16/ucraina-la-pace-appesa-ai-diktat - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.