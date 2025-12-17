Ucraina Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue | La Russia è impantanata Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati

Giorgia Meloni si presenta al Consiglio Ue sottolineando la situazione in Ucraina e la posizione dell’Italia riguardo all'invio di forze militari, ribadendo il sostegno a Kiev e la volontà di non abbandonare il paese in questa fase critica del conflitto.

La Russia è “impantanata” in Ucraina ma non ha ancora mostrato l’intenzione di contribuire “in maniera equa, credibile e costruttiva” alle trattative di pace, per questo “non intendiamo abbandonare” Kiev “nella fase più delicata degli ultimi anni”, anche se l’Italia “non intende inviare soldati”. A poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato oggi alla Camera le linee guida che porterà a Bruxelles, toccando i principali dossier internazionali sul tavolo, a cominciare dalla guerra in Ucraina e dall’ipotesi di ricorrere agli asset russi congelati in Europa per finanziare Kiev. 🔗 Leggi su Tpi.it

Meloni L'Italia non intende inviare soldati in Ucraina

ucraina giorgia meloni vistaUcraina, Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “La Russia è impantanata. Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati” - La Presidente del Consiglio ha riferito alla Camera a poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì. tpi.it

ucraina giorgia meloni vistaMeloni: «L'Italia non intende inviare soldati in Ucraina» VIDEO - «Per le garanzie di sicurezza all'Ucraina c'è tra l'altro l'ipotesi di dispiegamento di una forza multinazionale ucraina guidata dai volenterosi con la ... ilgazzettino.it

