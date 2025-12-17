Ucraina Giorgia Meloni alla Camera | Non invieremo soldati

Giorgia Meloni ha illustrato alla Camera e al Senato la posizione del governo italiano sull’assistenza all’Ucraina, sottolineando che l’Italia non invierà soldati. Il suo intervento si è concentrato sul supporto diplomatico e politico in vista del prossimo Consiglio europeo del 18-19 dicembre 2025.

Il focus delle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera e al Senato è stato incentrato sul sostegno all’ Ucraina in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025. La premier ha illustrato all’aula le posizioni emerse nei diversi tavoli internazionali, sottolineando l’importanza di una coesione europea e ribadendo l’utilizzo dell’ articolo 5 della Nato a supporto di Kiev. Meloni ha inoltre evidenziato che le responsabilità del mancato cessate il fuoco sono da attribuire alla Russia, che secondo la premier non mostra volontà di compromessi sul Donbass. “Manteniamo chiaro che non intendiamo abbandonare l’Ucraina nella fase più delicata degli ultimi anni”, ha affermato la premier, riferendosi anche all’esito del vertice di Berlino con i leader europei e i negoziatori americani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Meloni L'Italia non intende inviare soldati in Ucraina

