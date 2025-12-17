Ucraina asset russi e armi | Meloni frena a Bruxelles Salvini chiede un cambio di passo

Durante il Consiglio europeo, l’Italia si mostra cauta e riflessiva sulla gestione degli asset russi e delle armi in Ucraina. Meloni preferisce un approccio prudente, mentre Salvini invoca un cambio di passo. La posizione italiana rimane aperta, evidenziando la necessità di valutazioni attente e di un equilibrio tra gli interessi nazionali e le sfide internazionali.

L’Italia si presenta al Consiglio europeo con una linea prudente e ancora aperta su tutti i fronti, a partire dall’uso degli asset russi congelati. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiarisce che Roma è «aperta a ogni soluzione», ma solo a condizione che esista «una base giuridica solida», perché un utilizzo affrettato delle risorse rischierebbe di consegnare a Mosca «la prima. 🔗 Leggi su Feedpress.me

