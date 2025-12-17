Ucei vincono astensione e destra Ma a sinistra c’è vita e dibattito

Alle recenti elezioni dell’Ucei, la partecipazione è risultata bassa, con prevalenza di astensione e di forze di destra. Tuttavia, a sinistra si osserva un vivace dibattito e una presenza attiva, testimoniando un panorama articolato e dinamico all’interno delle comunità ebraiche italiane.

Domenica scorsa i 22mila ebrei italiani, iscritti alle 21 comunità e concentrati per oltre la metà a Roma e Milano, sono stati chiamati al voto per il rinnovo degli organismi . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

