Ucciso nel parcheggio del centro commerciale per una gomma bucata | condannato a 24 anni il vigilante

Una tragica vicenda di cronaca nera scuote Napoli: Emanuele De Luca, vigilante, è stato condannato a 24 anni e 6 mesi per l’omicidio di Domenico Esposito, avvenuto nel 2023 in un parcheggio. La sentenza, emessa dalla corte di Assise, ha suscitato forti tensioni tra i presenti. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e le conseguenze di un gesto impulsivo.

Forti tensioni davanti all'aula del tribunale di Napoli in cui è stata letta la sentenza della corte di Assise di Napoli che ha condannato a 24 anni e 6 mesi Emanuele De Luca, il vigilante che nel 2023 uccise a coltellate il 28enne Domenico Esposito, in seguito ad una lite scaturita per uno.

