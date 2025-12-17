Tyche Bank Banca Credito Peloritano Sebastiano Mattia Gennaro nuovo responsabile Affari Legali

Tyche Bank (Banca Credito Peloritano) ha annunciato la nomina di Sebastiano Mattia Gennaro come nuovo Responsabile Affari Legali. La banca, specializzata in procedure concorsuali, finanza d'impresa, crediti fiscali e gestione di crediti NPL e UTP, rafforza così il proprio team legale con questa importante scelta strategica.

