Tutto sul film ‘Birds of War’ in anteprima al Sundance film Festival

Il film ‘Birds of War’ debutta in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, presentato nella sezione World Cinema Documentary Competition. La casa di produzione Dogwoof ha acquisito i diritti di vendita mondiale, portando alla luce un documentario che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di cinema e di tematiche sociali.

La casa di produzione Dogwoof ha acquisito i diritti di vendita mondiale del documentario Birds of War, che verrà presentato in anteprima mondiale al Sundance film Festival nella sezione World Cinema Documentary Competition. Scopriamo insieme la trama del film in anteprima mondiale, dalla tematica amorosa ma sullo sfondo dilaniante della guerra. ‘Birds of War’ al Sundance film festival. Il film Birds of War racconta la storia d’amore della giornalista libanese Janay Boulos, residente a Londra, e dell’attivista e cameraman Abd Alkader Habak, che si immerge nel loro archivio personale attraverso 13 anni di rivoluzioni, guerra ed esilio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

