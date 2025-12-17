Tutto è pronto per la seconda tappa di Giocattoli in Movimento 2026

Ancona si prepara alla seconda tappa di “Giocattoli in Movimento” 2026, un evento promosso dal Movimento 5 Stelle del territorio. L'iniziativa mira a promuovere l'inclusione e la creatività attraverso il gioco, coinvolgendo cittadini di tutte le età. L'appuntamento rappresenta un momento importante di partecipazione e condivisione per la comunità locale.

ANCONA – Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona invita tutti a partecipare alla seconda tappa di "Giocattoli in Movimento" 2026.Giocattoli in Movimento 2026L'appuntamento è per sabato 20 dicembre dalle 15 in corso Carlo Alberto.

