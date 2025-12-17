Tutti pazzi per Lucca Gioca Successo per il libro-strenna
L'entusiasmo per Lucca Gioca si fa sentire: il libro-strenna
Un vero e proprio assalto alle edicole: "Lucca gioca con la città" è arrivato ieri insieme al nostro quotidiano e ha conquistato lettori e famiglie in poche ore. Il libro-gioco da ritagliare - edito da Pacini Fazzi editore - è stato infatti un successo clamoroso, andando esaurito in tutte le edicole della Lucchesia e confermando quanto la città ami raccontarsi e riscoprirsi. anche giocando. Quattro giochi a tema lucchese, creati dall’illustratore Pier Luigi Puccini e ideati da Matteo Mattei, pensati per divertire grandi e piccini durante questi giorni di festa. Il libro, coloratissimo, offre un tabellone bifacciale, carte e pedine personalizzate, trasformando un semplice volume in una vera e propria scatola di giochi dedicata alla città. Lanazione.it
