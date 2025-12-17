La Toscana partecipa al nuovo concorso pubblico del Ministero della Cultura, finalizzato alla tutela del patrimonio, con 1800 assunzioni distribuite su base territoriale. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità di impiego per professionisti qualificati interessati a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

© Lanazione.it - Tutela del patrimonio 1800 assunzioni

La Toscana è tra le regioni interessate dal nuovo concorso pubblico del Ministero della Cultura che prevede l’assunzione, su base territoriale, di 1.800 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato. Un’opportunità rilevante anche per il territorio toscano, dove musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura rappresentano un patrimonio diffuso e spesso sotto organico. Il bando, per esami, è rivolto all’Area assistenti e prevede due profili distinti. Il primo, numericamente più consistente, riguarda 1.500 assistenti per la tutela, l’accoglienza e la vigilanza del patrimonio e dei servizi culturali, inseriti nella famiglia professionale dedicata alla promozione e gestione dei servizi culturali e all’educazione al patrimonio. Lanazione.it

Leggi anche: Clima, Rutelli: “Scienza, tecnologia e politica subito a lavoro per tutela patrimonio culturale”

Leggi anche: Genova, i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale ritrovano un dipinto rubato 35 anni fa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tutela del patrimonio 1800 assunzioni - La Toscana è tra le regioni interessate dal nuovo concorso pubblico del Ministero della Cultura che prevede l’assunzione, su ... lanazione.it