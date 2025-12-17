Turista violentata di notte a Palermo arrestato 46enne | incastrato dal DNA

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Palermo, dopo due anni, per aver violentato una turista straniera nella zona della Vucciria. L’arresto è stato possibile grazie all’analisi del DNA e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. L’indagine ha portato alla cattura del sospetto, ponendo fine a un lungo percorso investigativo.

È stato arrestato dopo due anni un 46enne che nel luglio del 2023 ha abusato di una turista straniera di notte nella zona della Vucciria a Palermo: incastrato dall'analisi del DNA e dai filmati di videosorveglianza.

Notte di orrore alla Vucciria, turista violentata: 46enne incastrato dal DNA - Imagoeconomica Incastrato dal DNA il 46enne palermitano accusato di violenz ... itacanotizie.it

Turista violentata a Palermo, 46enne in arresto: lo incastra l’esame del DNA - Scatta la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 46enne palermitano – D. mondopalermo.it

