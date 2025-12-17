Turista stuprata a Palermo nel 2023 46enne incastrato dal dna

Nel 2023 a Palermo, un caso di violenza sessuale su una turista ha portato all'arresto di un uomo di 46 anni. L'indagine, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all'incastramento dell'uomo grazie all'analisi del DNA, che ha confermato la sua responsabilità. L'uomo è stato trasferito in carcere con una misura cautelare.

Violenza sessuale su una turista alla Vucciria: in carcere un 46enne - L’ordine di esecuzione della custodia cautelare in carcere è stato eseguito nei giorni svorsi dai poliziotti della ... livesicilia.it

Chiede aiuto per trovare il suo albergo: turista sequestrata e stuprata in un ristorante - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.