Turista stuprata a Palermo nel 2023 46enne incastrato dal dna
Nel 2023 a Palermo, un caso di violenza sessuale su una turista ha portato all'arresto di un uomo di 46 anni. L'indagine, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all'incastramento dell'uomo grazie all'analisi del DNA, che ha confermato la sua responsabilità. L'uomo è stato trasferito in carcere con una misura cautelare.
E’ accusato di violenza sessuale su una turista un 46enne palermitano destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere, eseguita dai poliziotti della IV Sezione investigativa della Squadra mobile. L’ordinanza emessa dal gip, su richiesta della procura, contesta che l’uomo, abusando delle condizioni di inferiorità fisica di una giovane turista straniera che non comprendeva la lingua,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
La violenza di Palermo - Filorosso - 29082023
