Turismo primo incontro in Comune in vista della Bit

Il Comune ha avviato i preparativi per la promozione turistica del 2026, incontrando il presidente di Federalberghi e il presidente di Centriamo. Il primo confronto, tuttavia, ha sollevato polemiche a causa della mancata inclusione di altre associazioni cittadine nella discussione sulla programmazione futura.

Sulla promozione turistica per il 2026, il sindaco e la neo assessora Mara Orazi hanno incontrato Luca Giustozzi, presidente di Federalberghi, e Debora Pennesi, presidente di Centriamo, per gettare le basi della prossima stagione che parte però già nel segno della polemica, per la scelta di non invitare a Palazzo Sforza anche altre associazioni cittadine (ne riferiamo a parte) a discutere di programmazione futura. Un aspetto però accantonato nell'incontro "che ha rappresentato il primo passo di un percorso condiviso, finalizzato alla costruzione di una programmazione strutturata che partirà dalla valorizzazione dell'identità cittadina e delle sue eccellenze" hanno chiarito i partecipanti.

