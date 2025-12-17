turismo a pompei e nel vesuviano operatori a confronto per superare il modello delle visite mordi e fuggi

Gli operatori turistici di Pompei e dell’area vesuviana si confrontano per superare il tradizionale modello delle visite rapide, puntando su una strategia condivisa di sviluppo sostenibile e di qualità. In un contesto di crescente interesse, si cerca di offrire esperienze più approfondite e valorizzare il patrimonio locale, promuovendo un turismo più consapevole e duraturo.

Tempo di lettura: 3 minuti Gli operatori turistici di Pompei e dell’area vesuviana fanno quadrato attorno a una nuova visione strategica e a un modello di sviluppo condiviso del settore. Venerdì sera, 12 dicembre 2025, il ristorante Mercato Pompeiano – La Pescheria, in via Sacra, ha ospitato un incontro dedicato al futuro del turismo nell’area vesuviana, registrando una partecipazione ampia e qualificata di addetti ai lavori e rappresentanti del mondo dell’accoglienza. L’appuntamento, nato attorno al titolo provocatorio “Autogrill Pompei”, ha riunito albergatori, gestori di strutture ricettive extra-alberghiere, ristoratori, guide turistiche, agenzie, consorzi e professionisti dell’accoglienza, insieme alle principali associazioni di categoria turistiche del territorio e a rappresentanti di realtà associative culturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

