Turbigo rubano decine di bottiglie di Champagne e poi ci riprovano in un altro supermercato | denunciati

A Turbigo, due ladri sono stati denunciati dopo aver tentato di rubare decine di bottiglie di Champagne da due supermercati diversi. Il loro tentativo di scippo è stato sventato dai gestori dei negozi, che hanno impedito il furto e denunciato i responsabili. L'episodio si è verificato in un contesto natalizio, con i ladri che speravano di festeggiare a spese del negozio.

Turbigo (Milano) – Volevano forse festeggiare il Natale rifornendosi di decine di bottiglie di Champagne da consumare poi in famiglia (certo numerosa.), solo che il sistema scelto per riempire la cantina di casa - quello di andarsene dal supermercato saltando a piedi pari il pagamento in cassa - non è piaciuto ai gestori del punto vendita e così i due ladri si sono guadagnati una denuncia a piede libero. Al centro dell'episodio è un supermercato di via Milano a Turbigo: qui due soggetti di nazionalità rumena, di 32 e 20 anni e poi risultati essere senza fissa dimora, sono stati subito notati dalla sicurezza interna del punto vendita mentre riempivano i carrelli con decine di bottiglie di champagne.

