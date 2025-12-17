Tunnel alta velocità la ' talpa' raggiunge la nuova stazione Giani | Nessun danno alle abitazioni
La maxi 'talpa' Marika, partita da Campo di Marte a novembre 2024, ha raggiunto la nuova stazione del Passante ferroviario dell’alta velocità a Firenze. Giani rassicura sulla sicurezza, confermando che nessun danno alle abitazioni si è verificato durante le operazioni di scavo. Un passo importante verso il completamento di un’opera strategica per la mobilità toscana, che promette di rivoluzionare i collegamenti ferroviari nella regione.
La maxi 'talpa' scavatrice Marika, partita dal cantiere di Campo di Marte a novembre 2024 e usata per scavare uno dei due tunnel ferroviari che sottoattraverseranno il capoluogo toscano per il cosiddetto ‘Passante fiorentino dell’alta velocità', ha raggiunto il camerone della futura Stazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
