Tumori al seno oncologo | Test genomici utili a quasi 1 paziente su 4 ampliare fondo

I test genomici rappresentano un importante strumento per la cura del tumore al seno, permettendo una diagnosi più precisa e trattamenti personalizzati. In Italia, quasi una donna su 4 affetta da questa patologia potrebbe beneficiare di queste analisi, che aiutano a ottimizzare le terapie post-operatorie e ridurre l'uso di farmaci non necessari.

(Adnkronos) – In Italia quasi una donna su 4 con tumore del seno potrebbe trarre benefici dall'esecuzione dei test genomici, consentono la personalizzazione del trattamento post operatorio e limitano la somministrazione di farmaci inappropriati. È necessario rendere ancora più estesamente accessibili questi esami attraverso un ampliamento del fondo di 20 milioni di euro istituito nel .

Tumore al seno, con i test genomici terapie più mirate e meno chemioterapia - I test genomici stanno rivoluzionando la cura del tumore al seno, permettendo di evitare la chemioterapia in molte pazienti quando non è realmente necessaria. infermieristicamente.it

TUMORE AL SENO: ULTIMO APPUNTAMENTO DI QUEST’ANNO CON GLI SCREENING DI “CUORE DI DONNA” Screening di prevenzione dei tumori al seno: ultimo appuntamento di quest’anno, l’altro giorno, al Centro Salute “Ambrosetti Calloni”, con l’Asso - facebook.com facebook

