Tumore al polmone | una nuova tecnica per la diagnosi C’è la criobiopsia Importante passo avanti

A Perugia, presso l’ospedale di Pneumologia, è stata introdotta la criobiopsia ecoguidata del mediastino, una tecnica innovativa per la diagnosi del tumore al polmone. Questa novità rappresenta un importante progresso nel settore diagnostico, consentendo una migliore individuazione del tipo di tumore e migliorando le possibilità di trattamento. È la prima applicazione di questa procedura in Umbria.

© Lanazione.it - Tumore al polmone: una nuova tecnica per la diagnosi. C’è la criobiopsia, “Importante passo avanti” Perugia, 17 dicembre 2025 - Innovazione diagnostica al Pneumologia dell’ ospedale di Perugia. Da circa due mesi è stata introdotta, per la prima volta in Umbria, la criobiopsia ecoguidata del mediastino, una tecnica d'avanguardia per individuare il tipo di tumore al polmone da cui un paziente è affetto. La nuova metodica combina l'ecografia endoscopica con la biopsia mediante criosonda, rappresentando un significativo passo avanti rispetto alla classica agobiopsia transbronchiale ecoguidata, attualmente considerata il gold standard per la diagnostica e la stadiazione del tumore polmonare. Leggi il canale Salute de La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Chiellini Juve, il dirigente è pronto a compiere un passo importante nella sua nuova carriera: in arrivo questa promozione Leggi anche: Una nuova arma contro il tumore al seno: il mammografo che rivoluziona la diagnosi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tumore al polmone, alla Fondazione Giovanni Paolo II nuova tecnica mini invasiva UNIPORTAL VATS Tumore al polmone: una nuova tecnica per la diagnosi. C’è la criobiopsia, “Importante passo avanti” - Innovazione diagnostica al Pneumologia dell’<a href="https://www. lanazione.it

Ampliata l’offerta dell’ospedale - La criobiopsia, già ampiamente utilizzata nell'Azienda Ospedaliera di Perugia per la diagnosi delle patologie interstiziali pol ... lanazione.it

Tumore al polmone: studio IRE dimostra che chemio+immunoterapia può ridurre la massa, rendere operabili pazienti inizialmente esclusi e portare a scomparsa completa del tumore nel 30-40% casi. Servizio @tg2rai con Dir. Oncologia Medica 2 IRE Capp x.com

Regina Elena - San Gallicano - IFO. . Fino a pochi anni fa molti casi di tumore al polmone erano considerati inoperabili. Oggi, grazie alla combinazione di chemioterapia e immunoterapia, la situazione è cambiata. Uno studio coordinato dall’Istituto Nazional - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.