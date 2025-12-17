Tumore al polmone | una nuova tecnica per la diagnosi C’è la criobiopsia Importante passo avanti

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, presso l’ospedale di Pneumologia, è stata introdotta la criobiopsia ecoguidata del mediastino, una tecnica innovativa per la diagnosi del tumore al polmone. Questa novità rappresenta un importante progresso nel settore diagnostico, consentendo una migliore individuazione del tipo di tumore e migliorando le possibilità di trattamento. È la prima applicazione di questa procedura in Umbria.

tumore al polmone una nuova tecnica per la diagnosi c8217232 la criobiopsia importante passo avanti

© Lanazione.it - Tumore al polmone: una nuova tecnica per la diagnosi. C’è la criobiopsia, “Importante passo avanti”

Perugia, 17 dicembre 2025 - Innovazione diagnostica al Pneumologia dell’ ospedale di Perugia. Da circa due mesi è stata introdotta, per la prima volta in Umbria, la criobiopsia ecoguidata del mediastino, una tecnica d'avanguardia per individuare il tipo di tumore al polmone da cui un paziente è affetto. La nuova metodica combina l'ecografia endoscopica con la biopsia mediante criosonda, rappresentando un significativo passo avanti rispetto alla classica agobiopsia transbronchiale ecoguidata, attualmente considerata il gold standard per la diagnostica e la stadiazione del tumore polmonare.  Leggi il canale Salute de La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Chiellini Juve, il dirigente è pronto a compiere un passo importante nella sua nuova carriera: in arrivo questa promozione

Leggi anche: Una nuova arma contro il tumore al seno: il mammografo che rivoluziona la diagnosi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tumore al polmone, alla Fondazione Giovanni Paolo II nuova tecnica mini invasiva UNIPORTAL VATS

Video Tumore al polmone, alla Fondazione Giovanni Paolo II nuova tecnica mini invasiva UNIPORTAL VATS

tumore polmone nuova tecnicaTumore al polmone: una nuova tecnica per la diagnosi. C’è la criobiopsia, “Importante passo avanti” - Innovazione diagnostica al Pneumologia dell’<a href="https://www. lanazione.it

tumore polmone nuova tecnicaAmpliata l’offerta dell’ospedale - La criobiopsia, già ampiamente utilizzata nell'Azienda Ospedaliera di Perugia per la diagnosi delle patologie interstiziali pol ... lanazione.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.