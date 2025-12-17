Tuffo di Capodanno | il numero 30 per sempre dedicato a Mauro Masiello

Il “Tuffo di Capodanno” di Brindisi rende omaggio a Mauro Masiello, ex assessore e stimato avvocato, assegnando per sempre il numero 30 delle iscrizioni in sua memoria. Un gesto simbolico che celebra il suo spirito e il suo contributo alla comunità, mantenendo vivo il suo ricordo tra gli amici e i partecipanti dell’evento.

Lo staff organizzativo del “Tuffo di Capodanno” di Brindisi ritira il numero 30 delle iscrizioni e lo dedica per sempre a Mauro Masiello, avvocato ed ex assessore comunale, spentosi il 29 dicembre 2024. A partire dall’edizione 2026, in tutte le future edizioni della manifestazione, quella casella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

