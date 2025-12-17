Trump ordina un blocco delle petroliere in arrivo o in partenza dal Venezuela

Donald Trump ha annunciato un blocco totale delle petroliere soggette a sanzioni in arrivo o in partenza dal Venezuela, intensificando le pressioni economiche sul regime di Nicolás Maduro. Questa misura rappresenta un ulteriore passo nelle strategie degli Stati Uniti per isolare economicamente il governo venezuelano.

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un “blocco totale” delle petroliere soggette a sanzioni in arrivo o in partenza dal Venezuela, aumentando le pressioni economiche sul regime del presidente Nicolás Maduro. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

