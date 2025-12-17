Trump ordina un blocco delle petroliere in arrivo o in partenza dal Venezuela
Donald Trump ha annunciato un blocco totale delle petroliere soggette a sanzioni in arrivo o in partenza dal Venezuela, intensificando le pressioni economiche sul regime di Nicolás Maduro. Questa misura rappresenta un ulteriore passo nelle strategie degli Stati Uniti per isolare economicamente il governo venezuelano.
