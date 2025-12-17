Trump ordina un blocco delle petroliere in arrivo o in partenza dal Venezuela

Donald Trump ha annunciato un blocco totale delle petroliere soggette a sanzioni in arrivo o in partenza dal Venezuela, intensificando le pressioni economiche sul regime di Nicolás Maduro. Questa misura rappresenta un ulteriore passo nelle strategie degli Stati Uniti per isolare economicamente il governo venezuelano.

© Internazionale.it - Trump ordina un blocco delle petroliere in arrivo o in partenza dal Venezuela Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un "blocco totale" delle petroliere soggette a sanzioni in arrivo o in partenza dal Venezuela, aumentando le pressioni economiche sul regime del presidente Nicolás Maduro.

Trump ordina blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela: la replica del governo Maduro - Trump e le petroliere venezuelane: stretta Usa sul petrolio, accuse al regime di Maduro e tensioni crescenti tra Washington e Caracas. notizie.it

Trump ordina il blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela x.com

Trump definisce il governo venezuelano un regime "terrorista" e ordina il blocco "completo e totale" delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela. In un post su Truth Social, Trump ha affermato che "il Venezuela è completamente circondato d - facebook.com facebook

