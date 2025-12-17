© Tpi.it - Trump ordina il “blocco totale” delle petroliere da e verso il Venezuela: ecco cosa può succedere ora

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un “blocco totale” delle petroliere sanzionate in arrivo e in partenza dal Venezuela, aumentando ulteriormente la pressione economica su Caracas e rischiando di provocare un effetto domino nel già complicato contesto delle tensioni internazionali. “Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande flotta mai radunata nella storia del Sud America. Non farà che ingrandirsi e per loro sarà uno shock mai visto prima, almeno fino a quando non restituiranno agli Stati Uniti d’America tutto il petrolio, la terra e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato”, ha scritto Trump nella notte sul suo social network Truth, accusando “l’illegittimo regime di Maduro di usare il petrolio estratto da questi giacimenti depredati per finanziare se stesso, il narco-terrorismo, il traffico di esseri umani, omicidi e rapimenti”. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Usa: Trump, blocco totale a petroliere sanzionate in Venezuela

Leggi anche: Trump: “Blocco totale di tutte le petroliere sanzionate in Venezuela. Siete circondati dalla più grande flotta navale mai assemblata”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trump Orders Naval Blockade Venezuela Faces Total Oil Shutdown

Trump ordina blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela: la replica del governo Maduro - Trump e le petroliere venezuelane: stretta Usa sul petrolio, accuse al regime di Maduro e tensioni crescenti tra Washington e Caracas. notizie.it