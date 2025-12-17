Mercoledì, Donald Trump ha emesso un decreto per il blocco totale delle petroliere sanzionate che operano in Venezuela, intensificando le misure di pressione contro il governo di Nicolás Maduro. Questa decisione rappresenta un'ulteriore escalation nella strategia degli Stati Uniti per isolare economicamente il regime venezuelano.

© Lettera43.it - Trump ordina il blocco delle petroliere sanzionate in Venezuela

Mercoledì Donald Trump ha ordinato un blocco «totale e completo» delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela, un’ulteriore escalation nella campagna di pressione contro il governo di Nicolás Maduro. Il provvedimento riguarda solo le navi colpite da sanzioni statunitensi, non tutte le petroliere che operano nel Paese, ma rischia comunque di avere un impatto rilevante su un’economia che dipende in larga parte dal petrolio. La risorsa rappresenta infatti oltre il 90 per cento delle esportazioni, con l’80 per cento che viene venduto sul mercato nero. «Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande Armata mai assemblata nella storia del Sud America», ha scritto Trump su Truth. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Usa: Trump, blocco totale a petroliere sanzionate in Venezuela

Leggi anche: Trump: “Blocco totale di tutte le petroliere sanzionate in Venezuela. Siete circondati dalla più grande flotta navale mai assemblata”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trump Orders Naval Blockade Venezuela Faces Total Oil Shutdown

Trump ordina blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela: la replica del governo Maduro - Trump e le petroliere venezuelane: stretta Usa sul petrolio, accuse al regime di Maduro e tensioni crescenti tra Washington e Caracas. notizie.it