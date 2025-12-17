Trump ordina il blocco delle petroliere sanzionate in Venezuela
Mercoledì, Donald Trump ha emesso un decreto per il blocco totale delle petroliere sanzionate che operano in Venezuela, intensificando le misure di pressione contro il governo di Nicolás Maduro. Questa decisione rappresenta un'ulteriore escalation nella strategia degli Stati Uniti per isolare economicamente il regime venezuelano.
Mercoledì Donald Trump ha ordinato un blocco «totale e completo» delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela, un’ulteriore escalation nella campagna di pressione contro il governo di Nicolás Maduro. Il provvedimento riguarda solo le navi colpite da sanzioni statunitensi, non tutte le petroliere che operano nel Paese, ma rischia comunque di avere un impatto rilevante su un’economia che dipende in larga parte dal petrolio. La risorsa rappresenta infatti oltre il 90 per cento delle esportazioni, con l’80 per cento che viene venduto sul mercato nero. «Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande Armata mai assemblata nella storia del Sud America», ha scritto Trump su Truth. 🔗 Leggi su Lettera43.it
