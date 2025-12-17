Trump ha la personalità di un alcolista – le parole choc della sua collaboratrice più fidata

Susie Wiles, capo di gabinetto della Casa Bianca e collaboratrice di fiducia di Donald Trump, ha rilasciato una serie di interviste a Vanity Fair che stanno scuotendo l'amministrazione americana. In oltre 10 conversazioni con lo scrittore Chris Whipple, autore specializzato nel ruolo dei capi di gabinetto presidenziali, Wiles ha offerto valutazioni sorprendentemente sincere sul presidente, sulla sua agenda politica e sui suoi più stretti alleati. La dichiarazione più controversa – riportata anche da CNN e altri media – riguarda la personalità del presidente. Wiles ha affermato che Trump, notoriamente astemio, "ha la personalità di un alcolista" e agisce "con la convinzione che non ci sia nulla che non possa fare".

