Trump fa causa alla BBC per 10 miliardi di dollari | tutto parte da un montaggio di Panorama

Donald Trump ha intentato una causa da 10 miliardi di dollari contro la BBC, accusandola di diffamazione. La disputa nasce da un montaggio realizzato dall’emittente britannica, che avrebbe alterato un suo discorso del 6 gennaio 2021 in un documentario di Panorama. La vicenda evidenzia tensioni tra l’ex presidente e i media internazionali.

© Screenworld.it - Trump fa causa alla BBC per 10 miliardi di dollari: tutto parte da un montaggio di Panorama Donald Trump ha depositato una causa da 10 miliardi di dollari contro la BBC. Il presidente degli Stati Uniti accusa l’emittente britannica di diffamazione per aver modificato un suo discorso del 6 gennaio 2021 in un documentario di Panorama. La battaglia legale, che si combatterà nei tribunali della Florida, rappresenta l’ultimo capitolo di una controversia che ha già portato alle dimissioni dei vertici della BBC e che ora rischia di costare centinaia di milioni solo in spese legali. Al centro della disputa c’è un montaggio contestato. Nel suo discorso del 6 gennaio 2021, prima dell’assalto al Campidoglio, Trump aveva detto alla folla: “ Andremo a camminare verso il Campidoglio e incoraggeremo i nostri coraggiosi senatori e membri del Congresso “. 🔗 Leggi su Screenworld.it Leggi anche: Trump deciso a fare causa alla BBC nonostante le scuse: “Chiederò risarcimento fino a 5 miliardi di dollari” Leggi anche: La BBC altera un discorso di Trump: scoppia il caso internazionale (c’è in ballo una causa da miliardi di dollari) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trump fa causa alla Bbc, chiesti 10 miliardi di dollari. Trump fa causa alla Bbc, chiesti 10 miliardi di dollari. L'emittente: 'Ci difenderemo' - Donald Trump fa causa a Bbc e chiede 10 miliardi di dollari per il montaggio fuorviante del suo discorso del 6 gennaio del 2001 usato in un documentario del 2024. ansa.it

