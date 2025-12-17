Trump | Blocco totale di tutte le petroliere sanzionate in Venezuela Siete circondati dalla più grande flotta navale mai assemblata

Donald Trump ha annunciato un blocco totale di tutte le petroliere sanzionate che operano nel Venezuela, dichiarando che il paese è circondato dalla più grande flotta navale mai assemblata nella regione. L'ordine mira a interrompere le operazioni petrolifere venezuelane, rafforzando le misure di pressione internazionali sul governo sudamericano.

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato “un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela “, avvisando che il paese sudamericano “è completamente circondato dalla più grande flotta navale mai assemblata nella storia del Sud America “. Il presidente degli Usa ha poi ribadito: “ Questa flotta non farà che ingrandirsi e lo shock per loro sarà senza precedenti, finché non restituiranno agli Stati Uniti d’America tutto il petrolio, i territori e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato”. Immediata la risposta del governo venezuelano, secondo cui l’annuncio del presidente degli Stati Uniti è una “ grottesca minaccia “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump Orders Naval Blockade Venezuela Faces Total Oil Shutdown

