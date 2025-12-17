Trump | blocco petroliere in Venezuela

L'ex presidente Donald Trump ha comunicato di aver disposto un blocco totale delle petroliere soggette a sanzioni che operano nel Venezuela, con l'obiettivo di limitare le attività petrolifere nel paese. La decisione si inserisce nel contesto delle tensioni geopolitiche e delle misure adottate dagli Stati Uniti per esercitare pressione sul governo venezuelano.

7.00 Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato "un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela". E ha aggiunto che il Paese sudamericano "è completamente circondato dalla più grande flotta navale mai assemblata nella storia Sud America". "Questa flotta - avverte - non farà che ingrandirsi e lo shock per loro sarà senza precedenti" finché non restituiranno agli Usa "tutto il petrolio, i territori e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato". Servizitelevideo.rai.it

