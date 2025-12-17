Dopo mesi di tensioni crescenti, Trump ha annunciato un blocco navale nel Mar dei Caraibi contro il Venezuela, segnando un’escalation nella crisi internazionale. La mossa, che segue un intenso schieramento militare, rischia di alimentare conflitti e instabilità nella regione, aprendo un nuovo capitolo di tensioni tra Stati Uniti e Caracas. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama geopolitico globale.

© Ilgiornale.it - Trump "blocca" il Venezuela (e il suo petrolio): perché ora si rischia l'escalation

Dopo quattro mesi di lavori, che hanno portato nel Mar dei Caraibi il più imponente schieramento aeronavale della US Navy del dopo-guerra fredda (e il secondo di sempre, dopo la crisi dei missili cubani del 1962), Donald Trump ha deciso di fare un passo ulteriore nella crisi auto-creata col Venezuela: proclamare un blocco navale. Con questa mossa, che certifica le intenzioni statunitensi - non un'invasione, che a questo punto sarebbe già iniziata, ma massima pressione multifronte -, Trump sancisce l'ingresso della crisi Stati Uniti-Venezuela in una nuova fase. Ora la palla spetta a Nicolas Maduro, che, sempre più all'angolo, dovrà trovare un modo per resistere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

