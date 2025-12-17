Trump alza lo scontro con il Venezuela | ordinato il blocco totale delle petroliere sanzionate

Donald Trump ha annunciato un blocco totale delle petroliere sanzionate che operano tra gli Stati Uniti e il Venezuela. Questa decisione rappresenta un'intensificazione dello scontro tra le due nazioni, con implicazioni significative per il settore energetico e le relazioni diplomatiche. La misura evidenzia la tensione crescente e la volontà americana di esercitare pressione sul governo venezuelano.

Se non è un messaggio di guerra, poco ci manca. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver ordinato “un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela ”. In un post su Truth, Trump ha spiegato che il Paese sudamericano “è completamente circondato dalla più grande flotta navale mai assemblata nella storia del Sud America”. E che il messaggio del presidente Usa è tutt’altro che pacifico è chiaro da ciò che ha scritto ancora lo stesso Trump: “Questa flotta non farà che ingrandirsi e lo shock per loro sarà senza precedenti, finché non restituiranno agli Stati Uniti d’America tutto il petrolio, i territori e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

