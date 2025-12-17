Truffavano i commercianti daspo urbani per due ventenni della Valdichiana

Due giovani della Valdichiana sono stati destinatari di daspo urbani per aver truffato commercianti locali. Dopo il provvedimento di allontanamento nei confronti di un uomo coinvolto in truffe a Castiglion Fiorentino, le autorità hanno adottato misure simili nei confronti di altri due ventenni, rafforzando le azioni di prevenzione contro comportamenti illeciti nel territorio.

