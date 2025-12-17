Truffa delle tre campanelle al Piazzale Michelangelo denunciato un 25enne

Un 25enne di origine rumena è stato denunciato al Piazzale Michelangelo con l’accusa di aver esercitato giochi d’azzardo illegali. L’indagine si è concentrata sulla cosiddetta “truffa delle tre campanelle”, un’operazione che ha portato all’identificazione e alla denuncia dell’individuo coinvolto.

Gioco delle tre campanelle a Piazzale Michelangelo, denunciato un 25enne - I carabinieri di Firenze Ricorboli, nel pomeriggio del 14 dicembre, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di origine rumena, classe 2000, per ... gonews.it

