Truffa delle tre campanelle al Piazzale Michelangelo denunciato un 25enne

Un 25enne di origine rumena è stato denunciato al Piazzale Michelangelo con l’accusa di aver esercitato giochi d’azzardo illegali. L’indagine si è concentrata sulla cosiddetta “truffa delle tre campanelle”, un’operazione che ha portato all’identificazione e alla denuncia dell’individuo coinvolto.

Denunciato un venticinquenne di origine rumena per l’ipotesi di reato di esercizio di giochi d’azzardo. È accaduto nel pomeriggio di domenica 14 dicembre quando i carabinieri avevano, già da giorni, messo in atto dei servizi nella zona di piazzale Michelangelo per contrastare la truffa delle tre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

