Truffa del finto carabiniere alla moglie di Vanzina due anni al ladro che le rubò 150mila euro

Una truffa ingannevole ha coinvolto la moglie di Enrico Vanzina, Federica Burger, che cadde vittima di un finto carabiniere. Con astuzia, il criminale riuscì a farsi consegnare 150mila euro tra contanti e gioielli, ingannandola con un falso ruolo e creando un falso senso di emergenza. La vicenda sottolinea l’importanza di diffidare da richieste di denaro improvvise e di verificare sempre le fonti.

