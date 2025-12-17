Truffa ad anziani l' audio del finto carabiniere | Suo figlio rischia quattro anni |VIDEO

Un audio inquietante circola tra gli anziani, con un falso maresciallo dei carabinieri che avverte di un incidente coinvolgendo il figlio e minacciando una condanna. Questa truffa mira a spaventare e ingannare, sfruttando la paura e la fiducia delle vittime. È fondamentale essere consapevoli di queste tecniche e sapere come riconoscere e contrastare queste truffe per proteggere sé stessi e i propri cari.

© Napolitoday.it - Truffa ad anziani, l'audio del finto carabiniere: "Suo figlio rischia quattro anni" |VIDEO “Sono il maresciallo dei carabinieri e la chiamo per informarla che suo figlio è stato coinvolto in un incidente e rischia quattro anni di reclusione”. Comincia così una telefonata intercettata dai carabinieri, quelli veri, nell'ambito di un'operazione che ha visto l'arresto di 21 persone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Truffa del finto carabiniere: due arresti grazie a una coppia di anziani Leggi anche: Truffa del "finto figlio" in difficoltà, vittima una signora anziana: quattro denunciati Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L'audio shock della truffa a un'anziana: Suo figlio ha investito due pedoni; Furti agli anziani con la truffa del finto carabiniere: 21 arresti a Milano, giro da 2,5 milioni di euro; Una donna è stata derubata di soldi e gioielli con la truffa del finto direttore di banca; Milano, rapine e truffe ad anziani con tecnica finto carabiniere: 21 misure cautelari. Truffa del finto carabiniere nel Milanese, sottratti 2,5 milioni di euro agli anziani - I carabinieri di Milano hanno smantellato una banda che aveva truffato anziani in tutta la Lombardia: sottratti più di 2,5 milioni di euro ... quifinanza.it

Truffe agli anziani tra Milano e Brianza: sgominata la banda del “finto carabiniere” - Si fingevano carabinieri per entrare nelle case degli anziani e derubarli in pochi minuti. ilnotiziario.net

Milano, truffa del finto carabiniere ai danni di anziani: 21 arresti - I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip di Milano, a carico, fra ... lapresse.it

Truffe agli anziani, la disperazione nelle telefonate - La Vita in diretta 03022025

Truffe agli anziani: 2 persone pedinate e arrestate per furto di gioielli. Si fingevano Carabinieri -> https://www.nordest24.it/udine-truffa-anziani-arresto-carabinieri - facebook.com facebook

Truffa in danno di una coppia di anziani, i Carabinieri individuano e arrestano due giovani #Spoleto Leggi l'articolo completo su Due Mondi News - Il quotidiano multimediale di Spoleto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.