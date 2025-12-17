Trovato morto nella cella frigorifera | per Andrea Costantini autopsia e Dna per chiarire le cause della morte

La tragica scoperta di Andrea Costantini, trovato senza vita nella cella frigorifera del supermercato di Termoli, ha sollevato numerosi interrogativi. Per fare luce sulle cause di quella drammatica morte, il 14 gennaio 2026 si svolgeranno la riesumazione e l’autopsia sul suo corpo, con analisi di DNA e approfondimenti giudiziari.

