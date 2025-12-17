Trovato morto in un baule Lorenzo sarebbe deceduto due anni fa

Lorenzo Paolieri, 32 anni, è stato trovato morto due anni dopo il suo decesso, avvenuto nel marzo del 2023. La scoperta è avvenuta nella casa in cui viveva con la famiglia a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, suscitando grande attenzione e indagini sulla sua scomparsa.

Lorenzo Paolieri, il trentaduenne trovato morto in una cassapanca nella casa in cui abitava con la madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore una frazione di Campi Bisenzio, sarebbe deceduto nel marzo del 2023. È quanto avrebbe riportato la sorella Beatrice nel corso dell’interrogatorio con il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze, trovato morto nel baule di casa: era lì da due anni. Indagati madre e fratelli - Si attende l'esito dell'autopsia ma sembra che l'uomo, 32 anni, sia deceduto per cause naturali. tpi.it