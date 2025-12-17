Trovato accordo con l’Ue il Regno Unito torna nel programma Erasmus dal 2027

Dal 2027, il Regno Unito rientra ufficialmente nel programma Erasmus+, rafforzando i legami con l’Europa nel campo dell’istruzione e della mobilità studentesca. Dopo anni di assenza, questa ripresa segna un nuovo capitolo di collaborazione e opportunità per studenti, docenti e istituzioni di entrambi i lati della Manica. Un passo importante verso un futuro di scambi culturali e formazione condivisa tra Regno Unito e Unione Europea.

© Lapresse.it - Trovato accordo con l’Ue, il Regno Unito torna nel programma Erasmus dal 2027 Il Regno Unito torna a fare parte del programma Erasmus +, il programma dell’Ue per l’istruzione in Europa, dal 2027. Lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Londra era uscita dall’accordo in seguito alla Brexit. L’annuncio di von der Leyen. L’ annuncio di von der Leyen è stato affidato a un post sul social X, jn cui ha scritto: “Oggi compiamo ulteriori passi avanti nel nostro rinnovato partenariato strategico Ue-Regno Unito. Abbiamo concluso i negoziati per l’associazione del Regno Unito a Erasmus+ nel 2027. Ripristiniamo Erasmus+ per i nostri giovani, aprendo le porte a nuove esperienze condivise e amicizie durature. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Erasmus+, il Regno Unito torna nel programma dal 2027 Leggi anche: Regno Unito, torna Erasmus+: dal 2027 gli studenti potranno partecipare al programma di scambio Ue Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Trovato accordo con l’Ue, il Regno Unito torna nel programma Erasmus dal 2027 - Il Regno Unito torna a fare parte del programma Erasmus+, il programma dell'Ue per l'istruzione in Europa, dal 2027. lapresse.it

Gary Lineker, ex formidabile attaccante e da anni apprezzato talent calcistico, ha trovato un accordo con Netflix che gli garantirà una montagna di soldi - facebook.com facebook

#Saelemaekers ha trovato settimana scorsa l'accordo totale con il #Milan. Annuncio prossimamente. Premiato con prolungamento e adeguamento economico. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.