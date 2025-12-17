Trovati nidi di api dentro scheletri fossili | mai visto nulla di simile in migliaia di anni

In una grotta della Repubblica Dominicana, sono stati scoperti nidi di api all’interno di scheletri fossili, un fenomeno senza precedenti in migliaia di anni. Questa scoperta offre nuovi spunti sulla convivenza tra insetti e resti umani preistorici, aprendo interessanti prospettive sulla storia naturale e le pratiche antiche di questi insetti.

Migliaia di anni fa, in quella che oggi è la Repubblica Dominicana, esisteva una grotta piena di ossa. E quelle ossa erano piene di api. In una scoperta paleontologica senza precedenti, i ricercatori hanno documentato per la prima volta nella storia che api preistoriche utilizzavano le mascelle fossilizzate di mammiferi ormai estinti come rifugi per i loro nidi. La scoperta è avvenuta nella Cueva de Mono, sull'isola di Hispaniola, dove un team di paleontologi guidato da Lázaro Viñola López, ricercatore post-dottorato presso il Florida Museum of Natural History, era alla ricerca di fossili di lucertole.

