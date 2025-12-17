Troppo inquinamento tornano le misure emergenziali | stop alla circolazione dei diesel Euro 5
A causa delle elevate concentrazioni di PM10 previste, il Comune di Riccione ha annunciato l’adozione di misure emergenziali, tra cui lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Questa decisione si basa sui dati di Arpae, che evidenziano un possibile sforamento dei limiti consentiti, al fine di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
Il Comune di Riccione informa la cittadinanza che, a seguito delle proiezioni fornite da Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, si rende necessaria l'attivazione delle misure emergenziali per il.
