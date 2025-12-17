troppo como per le titane la capolista non perdona

Il Como conferma il suo ruolo di capolista imponendo la propria supremazia sul campo. Dopo un avvio deciso, la squadra si mantiene in vantaggio e, nel secondo tempo, chiude definitivamente la partita con un punteggio netto. Una vittoria che rafforza la posizione in classifica e dimostra la determinazione del team.

La capolista Como impone la sua legge, scappando nel primo tempo e poi sigillando nella ripresa il successo che la fa allungare in vetta (4-0). La San Marino Academy gioca con generosità contro un avversario lanciatissimo verso la serie A, cercando di trarre linfa anche dall’atmosfera dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’, per la prima volta aperto al campionato cadetto femminile. L’influenza toglie dai giochi Magni, rimpiazzata a centro difesa da Congia. Al suo fianco agisce Cuciniello, mentre la fascia destra è affidata a Daple. Per il resto, rispetto all’ultima uscita, il 4-4-2 di Piva è confermato in toto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

