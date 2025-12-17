TRON | Ares Joseph Kosinski | Non lo vedo come un sequel di TRON | Legacy

Joseph Kosinski, regista di TRON: Ares, chiarisce che il nuovo film non è un sequel diretto di TRON: Legacy. Nonostante le differenze narrative, il regista sottolinea come questa nuova produzione si inserisca nel franchise senza seguire strettamente la continuity del precedente capitolo, interpretato da Jared Leto.

Il regista del penultimo capitolo del franchise ha spiegato di non ritenere il film con Jared Leto un vero e proprio seguito del precedente Joseph Kosinski nel 2010 riprese la saga di TRON dei primi anni '80 con un nuovo capitolo dal titolo TRON: Legacy, e nonostante il poco successo al box-office, è diventato un cult tra i fan del franchise. Si è parlato per anni di TRON: Ascension, sempre diretto da Kosinski, progetto bloccato da parecchio tempo fino a trasformarsi in TRON: Ares, con protagonista la star di Suicide Squad Jared Leto ma senza la regia di Kosinski. Joseph Kosinski aveva altre idee per TRON 3 "Non lo vedo davvero come un sequel" ha dichiarato Kosinski in merito a TRON: Ares con Jared . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

