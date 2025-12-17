Tricolori Judo assoluti esordienti Il giovane Nori vince il titolo È festa al Club Urbisaglia

Il Judo Club Urbisaglia celebra un grande traguardo ai Tricolori assoluti esordienti, con il 14enne Tommaso Nori che si aggiudica il titolo italiano nella categoria 66 kg, portando entusiasmo e orgoglio alla propria squadra.

Oro per il 14enne Tommaso Nori (foto) del Judo Club Urbisaglia: nella categoria 66 kg ha conquistato il titolo di campione italiano. Il PalaPellicone di Ostia ha ospitato i campionati italiani assoluti A1 esordienti B. Dopo il bronzo dell’anno scorso, ora è arrivata la consacrazione, il risultato di costanza e sacrificio nonostante un mese di stop forzato per un infortunio. "Il percorso è stato tosto: quattro incontri tiratissimi, giocati con una maturità da veterano", spiegano dalla società. "Il Judo Club, guidato dal maestro Mauro Contigiani e da sua figlia Giorgia, non è solo un luogo dove si impara a lottare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

