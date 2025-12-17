treviso quindicenne arrestato per terrorismo si era autoaddestrato online ed era pronto alla strage

Un quindicenne di Treviso è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di terrorismo. Residente in provincia, il giovane si era autoaddestrato online ed era considerato pronto a compiere atti violenti. L’arresto, disposto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, evidenzia le preoccupazioni legate alla radicalizzazione tra i giovani.

Un cittadino italiano di 15 anni, residente in provincia di Treviso, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia. Il giovane è indagato per istigazione a delinquere e apologia di reati di terrorismo, oltre che per auto-addestramento e addestramento con finalità di terrorismo, con l’aggravante dell’uso del mezzo telematico. Il provvedimento è il risultato di un’indagine condotta dalle D.I.G.O.S. delle Questure di Milano e Treviso, in coordinamento con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto del Terrorismo e dell’Estremismo Interno e con l’Agenzia di Sicurezza Interna. 🔗 Leggi su Panorama.it

