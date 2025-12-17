Treviso-Mestre solo cento biglietti per i tifosi arancioneri

Domenica 21 dicembre allo stadio Tenni di Treviso si accendono nuovamente le emozioni del derby tra Treviso e Mestre. Per questa sfida, sono disponibili solo cento biglietti riservati ai tifosi arancioneri, in un clima di attesa e tensione che riporta le limitazioni. Un appuntamento imperdibile che promette entusiasmo e passione, con i supporter pronti a sostenere la propria squadra in una cornice di grande intensità.

Vuelle, con Rimini trasferta a numero chiuso. Concessi solo 180 biglietti ai tifosi biancorossi Leggi anche: Aperta la vendita dei biglietti per Cesena-Avellino, tifosi biancoverdi solo con la tessera 'Branco' Treviso-Mestre, vietata la trasferta di domenica al Tenni ai tifosi veneziani. La decisioni del Prefetto dopo i disordini di due anni fa - Stop alla vendita dei biglietti ai reisdenti della provincia di Venezia per la playoff di Serie D tra Treviso e Mestre in programma domenica 18 maggio allo stadio Tenni. Mister Parlato non fa miracoli e l'ex capolista Treviso cade anche a Mestre - L'effetto Carmine Parlato subentrato a Fabrizio Cacciatore all'inizio della settimana dopo il ko al Tenni contro il Portogruaro, non ha riscontri immediati sul Treviso che ora vede ... DERBY BLINDATO CON MESTRE. DIVIETO DI VENDITA ALCOLICI NELLE VICINANZE DEL TENNI 12102023 Treviso-Mestre, ancora limitazioni per il derby: i dettagli

