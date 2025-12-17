Treviso-Mestre cento biglietti per i tifosi arancioneri

In vista della sfida tra Treviso e Mestre di domenica 21 dicembre allo stadio Tenni, tornano le restrizioni sui biglietti per i tifosi arancioneri. La partita, attesa da molti, richiede attenzione alle nuove disposizioni per garantire un evento sicuro e condiviso. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui cento biglietti disponibili e le modalità di acquisto, per vivere al meglio questa importante occasione sportiva.

© Veneziatoday.it - Treviso-Mestre, cento biglietti per i tifosi arancioneri Tornano le limitazioni in vista della partita di calcio fra Treviso e Mestre, in programma domenica 21 dicembre allo stadio Tenni di Treviso. L'Ac Mestre, in un comunicato ufficiale, annuncia che per il match, come disposto dalle Autorità, saranno a disposizione solo cento biglietti per il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Treviso-Mestre, solo cento biglietti per i tifosi arancioneri Leggi anche: Napoli-Eintracht si gioca senza tifosi ospiti: vendita dei biglietti vietata anche… ai bergamaschi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Treviso-Mestre, vietata la trasferta di domenica al Tenni ai tifosi veneziani. La decisioni del Prefetto dopo i disordini di due anni fa - Stop alla vendita dei biglietti ai reisdenti della provincia di Venezia per la playoff di Serie D tra Treviso e Mestre in programma domenica 18 maggio allo stadio Tenni. ilgazzettino.it Mister Parlato non fa miracoli e l'ex capolista Treviso cade anche a Mestre - L'effetto Carmine Parlato subentrato a Fabrizio Cacciatore all'inizio della settimana dopo il ko al Tenni contro il Portogruaro, non ha riscontri immediati sul Treviso che ora vede ... ilgazzettino.it DERBY BLINDATO CON MESTRE. DIVIETO DI VENDITA ALCOLICI NELLE VICINANZE DEL TENNI 12102023 Treviso-Mestre, ancora limitazioni per il derby: i dettagli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.